Inauguração da Fonte Nova terá 1.200 policiais militares

As medidas de seguranças a serem adotadas antes, durante e depois do clássico Ba-Vi que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova no próximo domingo, 7, já estão definidas.

Em conjunto com dirigentes da dupla Ba-Vi, com a administração da Arena, com representantes das duas torcidas e com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Polícia Militar decidiu, na manhã desta quarta-feira, 3, que enviará um efetivo de 1.200 policiais para o evento.

Além disso, o clássico contará com a participação de 120 policiais civis, de 400 seguranças privados e das 240 câmeras de segurança instaladas na própria Arena.

A entrada das torcidas na Fonte Nova será de acordo com a setorização das arquibancadas: os torcedores do Bahia deverão acessar a Arena pelo setor Norte (Ladeira Fonte das Pedras). Já os do Vitória deverão entrar pelo setor Sul (Dique do Tororó).

De acordo com o consórcio da Arena, os portões da Fonte Nova serão abertos a partir das 11h30. O clássico entre o Bahia e o Vitória será válido pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano e está previsto para começar às 16h.

Antes da partida, haverá uma apresentação musical com a participação de alguns artistas baianos, como Ivete Sangalo, Cláudia Leitte Margareth Menezes, a banda Olodum, entre outros.

Ainda de acordo com o consórcio, quase todos os ingressos que foram colocados à venda já foram vendidos - restariam apenas cerca de 800 entradas, que foram destinadas aos sócios do Vitória e estão sendo comercializadas nas bilheterias do Barradão. A Arena Fonte Nova voltará a receber um Ba-Vi no dia 28 deste mês.

adblock ativo