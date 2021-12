Imprensa internacional repercute acidente no Itaquerão

O acidente que causou a morte de dois operários nesta quarta-feira, 27, no estádio da abertura da Copa 2014, o Itaquerão, teve grande repercussão na imprensa internacional.

A rede britânica BBC publicou a notícia na página principal do seu site, e destacou as notas publicadas pelo presidente e o secretário-geral da Fifa, Joseph Blatter e Jeromy Valcke, e do Corinthians, lamentando o acidente.

Já o argentino "Olé" relatou a notícia em seu site e no canal de vídeo do seu portal. O concorrente, "Clarín", também relatou a tragédia em seu portal, dando destaque em grande parte da tarde desta quinta em sua página inicial.

O italiano "Gazzeta dello Sport" pôs uma foto do local logo após o acidente e repercutiu a imformação divulgada pela administração da arena que as obras estavam em estágio avançado, com 94% de sua totalidade concluída.

O periódico inglês, "The Guardian" noticiou o fato com o depoimento de um operário relatando que o acidente não atingiu mais vítimas por ter ocorrido em horário de almoço, quando o número de trabalhadores é bem menor.

Já o diário espanhol "Marca" postou uma galeria com diversas fotos das obras, vinculadas à notícia e imagem do acidente.

A construtora Odebrecht, responsável pelas obras do estádio, divulgou uma nota lamentando o ocorrido:

"A Odebrecht Infraestrutura e o Sport Club Corinthians Paulista lamentam informar que no início da tarde de hoje um acidente na obra da Arena Corinthians provocou o falecimento de dois trabalhadores - Fábio Luiz Pereira, 42, motorista/operador de Munck da empresa BHM, e Ronaldo Oliveira dos Santos, 44 anos, montador da empresa Conecta. Pouco antes das 13 horas, o guindaste, que içava o último módulo da estrutura da cobertura metálica do estádio, tombou provocando a queda da peça sobre parte da área de circulação do prédio leste - atingindo parcialmente a fachada em LED. A estrutura da arquibancada não foi comprometida. Era a 38ª vez que esse tipo de procedimento realizava-se na obra e uma peça de igual proporção foi instalada há pouco mais de uma semana no setor Sul do estádio. Equipes do corpo de bombeiros estão no local. No momento, todos os esforços estão concentrados para oferecer assistência total às famílias das vítimas."

