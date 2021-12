Imprensa especula suposta mudança de sexo de ex-atleta

A aparência do campeão do decatlo na Olimpíada de 1976, Bruce Jenner, tem chamado a atenção da imprensa dos Estados Unidos. Isso porque o ex da matriarca da família Kardashian, Kris, foi descrito como "cada vez mais feminino". Recentemente, o medalhista foi fotografado de rabo de cavalo, usando brincos de diamante e unhas pintadas.

Por conta da aparência, a mídia norte-americana especula se ele teria feito uma cirurgia de mudança de sexo na Tailândia. O filho do ex-atleta, Brody Jenner, não quis comentar os boatos e apenas pediu que deixassem o pai em paz, já que ele está voltando a ficar feliz após a separação com Kris, o que aconteceu há certca de um ano.

adblock ativo