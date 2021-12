Imperium MMA realiza seu primeiro Grand Prix no domingo

No filme "Higlander, o guerreiro imortal", o prêmio do personagem Connor Macleod, interpretado pelo ator Christopher Lambert, é conquistado após várias batalhas contra adversários que só podem ser mortos decapitando suas cabeças.

No Imperium Grand Prix 2014, felizmente, a violência não ultrapassa esse limite. Os golpes das lutas de MMA são duros, mas o regulamento evita que um mal deste porte aconteça. A semelhança do evento com o filme é que, no final, só pode haver um.

As oitavas de final do Imperium serão disputadas neste domingo, a partir das 5 horas da tarde (abertura dos portões), no Clube Espanhol, em Ondina. Oito lutas estão programadas, com duas de reserva. A pesagem oficial acontecerá sábado, 23, uma da tarde, no Shopping Iguatemi.

A previsão é de que 700 pessoas estejam no evento de domingo, que terá transmissão ao vivo do canal fechado Esporte Intertativo. O primeiro combate começa às 6h da noite.

Um dos guerreiros desta noitada de MMA é Rafael Sobral, de Salvador. "Lutei duas vezes na categoria 61 quilos. Perdi a primeira para Cleubinho [Cleuber Cabral] e ganhei a segunda para Jocinei. Tem que estudar bem o adversário para não ser surpreendido", falou.

Bruno "Walydinho" Justo tem 31 anos e é outro combatente que tentará conquistar o título de campeão baiano. "A categoria não é uma novidade para mim, a mais baixa em que já lutei foi 60 quilos. Estou me sentindo bem com 70 quilos. Faço uma dieta balançeada para não sentir o desgaste físico com a perda de peso", explicou.

Cobrança em casa

Profissional de MMA desde 2006, Rafael Sobral não tem apelido - como a maioria dos lutadores. Aos 28 anos, ele é pai da pequena Amanda, de 8 anos, que cobra dele as vitórias e reclama quando o atleta chega em casa machucado. "Isto me incentiva a vencer e procurar apanhar o menos possível (risos)", fala.

Se Rafael não tem apelido, o mesmo não se pode dizer da maioria dos lutadores de MMA, provocando um show à parte no esporte. Domingo, no octógono que será montado no Clube Espanhol, o público poderá ver: "Thuza", "Zagallo", "Wallidinho", "Voinho", "Ciclop", "Ben 10", "Diamante", "Homem Pedra", "Paulista" e "Índio". O vencedor do torneio ganhará um contrato com o Jungle Fight e será o melhor lutador da Bahia nos 61kg.

