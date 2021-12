Ilhéus recebe terceira etapa do Campeonato Baiano de Triathlon

A cidade de Ilhéus vai receber a terceira etapa do Campeonato Baiano de Triathlon no dia 6 de outubro. Duas provas acontecem no município, a Triathlon Sprint e a Aquathlon Sprint.

Estará em disputa pontos no ranking para definir os títulos de Campeão Baiano de Triathlon da categoria geral masculina e feminina. As categorias vão dos 15 anos até atletas acima dos 70 anos. As inscrições poderão ser feitas no site da Federação Baiana de Triathlon (Febatri).

A penúltima etapa do baiano acirra a disputa para o título e a classificação para o Campeonato Brasileiro, que acontece em 24 de novembro, no Rio de Janeiro.

adblock ativo