Ídolo do Coritiba, ex-jogador Cléber Arado morre aos 47 anos, vítima de Covid-19

O ex-jogador, Cléber Arado, 47 anos, morreu neste sábado, 2, em razão de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado há um mês na Unidade Intensiva de Terapia (UTI) do Hospital de Reabilitação, na capital paranaense. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, decretou luto oficial no município.

O atacante foi internado em 29 de novembro, após diagnóstico de Covid-19. Ao decorrer do tempo, foi apresentando piora em seu quadro e a situação ficando delicada nos últimos dias. Ele chegou a ser entubado e desenvolveu pneumonia pelo uso do respirador. Nos últimos dias ficou em coma induzido e não resistiu.

Nascido em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Arado começou a carreira no América-SP e se aposentou pelo time da sua cidade natal, o Rio Preto, em 2006.

No Coritiba marcou o fim da década de 90 jogando de 97 a início do ano 2000. Eles fez 45 gols e foi um dos nomes do time no título do Paranaense de 99, que acabou com um jejum de uma década.

Cléber também jogou pela Portuguesa, Guarani, Mogi Mirim e teve uma pequena passagem pelo Ceará. No exterior defendeu o Kyoto Sanga, do Japão, em 1996/97 e o Mérida, da Espanha, em 1998, antes de voltar ao Coritiba.

Veja abaixo a nota emitida pelo Coritiba:

O Coritiba Foot Ball Club lamenta, com imenso pesar, o falecimento do ídolo coxa-branca, Cléber Arado, ocorrido na manhã deste sábado (02). Vítima da Covid-19, Cleber esteve internado na UTI por 34 dias e infelizmente não resistiu.

Cléber Arado nasceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, em 11 de outubro de 1972, foi revelado pelo América, e fez história no Coritiba no final dos anos 90. Cleber fez 85 jogos com a camisa alviverde e marcou 45 gols para a torcida coxa-branca vibrar. Foi campeão paranaense 1999, quando fez um golaço de voleio, histórico, contra o Paraná Clube, na primeira partida da final do campeonato.

O Conselho Administrativo do Coritiba, em nome da nação coxa-branca, presta aqui sua homenagem a familiares e amigos, com toda solidariedade. O clube alviverde decreta luto oficial por três dias, com bandeira a meio mastro e fará um minuto de silêncio no jogo do próximo dia 6 de janeiro, contra o Goiás, no Couto Pereira.

Nas redes sociais, o Coritiba também lamentou a morte do ex-jogador.

Nação coxa-branca em luto. 😢 Coritiba se despede de um ídolo alviverde, Cléber Arado. Ficam as lembranças boas. Vá em paz, Cléber! 🙏 Obrigado por tudo! 🇳🇬 Nota de falecimento: https://t.co/MqjQ39OACW pic.twitter.com/eWuIe2Am78 — Coritiba (@Coritiba) January 2, 2021

Obrigado por cada momento, esse em especial, Cleber Arado. 🇳🇬😢💚 Imagens: internet pic.twitter.com/VurVGoRLpC — Coritiba (@Coritiba) January 2, 2021

Que bom que deu tempo, Cléber, de você contar para todos os coxas-brancas como foi viver esse momento inesquecível. 🇳🇬🙏😢 Obrigado por tudo. Descanse em paz! pic.twitter.com/Jwgj6Q4u4u — Coritiba (@Coritiba) January 2, 2021

🇳🇬 O símbolo de um título inesquecível Cléber Arado foi decisivo para o Coxa voltar a ser campeão após dez anos Confira mais: https://t.co/Z2w9we0O6V pic.twitter.com/yr7oSXeTQf — Coritiba (@Coritiba) January 2, 2021

