Ídolo da NBA, Paul Westphal morre aos 70 anos

Morreu neste sábado, 2, o ex-jogador e técnico da NBA, Paul Westphal, aos 70 anos. Membro do hall da fama da principal liga de basquete do mundo, Westphal foi vítima de câncer no cérebro, diagnosticado em agosto do ano passado.

Através de uma publicação no Twitter, o Phoenix Suns, onde foi ídolo, relembrou a passagem brilhante do ex-atleta. "Westy não será imortalizado apenas por jogar basquete. Ele será lembrado por como viveu sua vida e como tratou os outros. Descanse em paz, Westy", publicou.

Westy will not be immortalized for just playing basketball. He will be remembered for how he lived his life, and how he treated others.

Rest In Peace, Westy 🙏