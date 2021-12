Ibrahimovic marca três e PSG goleia time de Hong Kong

Em meio à preparação para a próxima temporada, o Paris Saint-Germain realizou mais um amistoso. Se boa parte dos principais clubes europeus preferiram ir para os Estados Unidos, o time francês foi seduzido pelos milhões asiáticos e nesta terça-feira enfrentou o Kitchee, de Hong Kong. Com Ibrahimovic inspirado, ficou fácil para o PSG, que goleou por 6 a 2, na casa do adversário.

Diante de um rival tão inferior tecnicamente, Ibrahimovic não teve grandes dificuldades para ser o personagem da partida, ao marcar três gols. O primeiro, no entanto, foi do Kitchee, que assustou ao sair na frente logo aos cinco minutos, com Balencoso. Ongenda, aos 12, após cruzamento da esquerda, empatou. A virada veio aos 22, com Bahebeck.

Foi aí que começou o show de Ibrahimovic, que marcou dois na sequência. Aos 25, aproveitou saída errada do goleiro, deu um toque sobre ele e completou para marcar um belo gol. Dois minutos depois, o sueco iniciou a jogada e depois recebeu dentro da área para finalizar de esquerda.

No segundo tempo, Bahebeck aumentou aos 12. O terceiro de Ibrahimovic saiu só aos 27, quando o sueco subiu muito para cabecear no canto esquerdo do goleiro. Já aos 45, Akande aproveitou saída errada da zaga do PSG para marcar o seu.

