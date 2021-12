Ibrahimovic confirma especulações e jogará no Manchester United

O sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou nesta quinta-feira, através de sua conta no Twitter, que jogará pelo Manchester United a partir da próxima temporada. As especulações sobre a ida do atacante ao maior campeão inglês ficaram mais fortes após a contratação do técnico José Mourinho. O português treinou o sueco na Inter de Milão e desde então cultivam boa relação.

"É hora do mundo saber. Meu próximo destino é o Manchester United", publicou o jogador de 34 anos. O clube, por sua vez, ainda não oficializou o acerto nem publicou detalhes sobre a negociação.

Após jogar pelo Paris Saint-Germain nas últimas quatro temporada, Ibrahimovic decidiu não renovar o vínculo com time francês. "Cheguei como rei, deixo como lenda", publicou o sueco em sua despedida do PSG.

Atuando no time do Parque dos Príncipes, conquistou quatro Campeonatos Franceses (2012/13, 13/14, 14/15 e 15/16), duas Copas da França (2014/15 e 15/16), três Copas da Liga (2013/14, 14/15 e 15/16) e três Supercopas (2013, 2014 e 2015). Apesar do sucesso local, não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões, feito inédito tanto para o jogador como para o clube.

Após a eliminação na primeira fase da Eurocopa, na França, Zlatan também anunciou que não defenderia mais a seleção da Suécia. Com 62 gols em 116 partidas, Ibrahimovic é o maior goleador da história do time sueco.

