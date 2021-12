Ibra é "nocauteado" após confusão com rival de 1,72m

Apesar do tamanho intimidador e a fama de bruto sem a bola nos pés, o sueco Zlatan Ibrahimovic protagonizou um lance em que levou a pior na última rodada do Campeonato Francês.

A bola estava parada quando o meia do Lille, Rio Mavuba, se posicionava em campo e acabou trombando com o atacante do PSG. Ibra empurrou o rival que retornou para tirar satisfação com o grandalhão e houve um princípio de tumulto generalizado.

Na sequência, ambos trocaram "afetos" e o sueco despencou do alto dos seus quase dois metros de altura. O árbitro acabou punindo os dois com cartão amarelo.

A partida terminou empatada em 2 a 2 e o PSG lidera a competição com 44 pontos. O Lille permanece em terceiro lugar, no grupo que garante vaga na UEFA Champions League.

