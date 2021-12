Ian Thorpe não perderá movimento do braço, diz empresário

O ex-nadador olímpico, Ian Thorpe, deixou a Unidade de Terapia Intentiva (UTI) de hospital em Sydney, na Austrália. O pentacampeão olímpico sofreu uma infecção no ombro após uma cirurgia mal-sucedida.

O empresário do atleta negou informações de que Thorpe poderia perder o movimento do braço esquerdo, mas afirmou que ele não irá mais nadar. "Do ponto de vista de competitividade, acho que ele não será capaz de nadar de novo", disse o empresário à agência Reuters.

Thorpe é o atleta australiano mais vitorioso da história. Entre 1998 a 2004, conquistou 11 títulos mundiais, quebrando 13 recordes.

Em 2006 o nadador encerrou a carreira. Em fevereiro o campeão foi internado por ingerir excessivamente medicamentos anti-depressivos.

