Hulk rebate jornalista após críticas ao NE: 'Ignorância'

O atacante do Zenit, Hulk, postou mensagem nas redes sociais, nesta terça-feira, 28, em resposta ao jornalista Diogo Mainardi, que fez críticas ao Nordeste durante o programa Manhattan Connection, da Globo News, após a reeleição da presidenta Dilma Roussef no último domingo, 26.

Paraibano, o jogador chamou o jornalista de 'arrogante' e 'ignorante', depois de atribuir a vitória de Dilma aos votos de nordestino, que, segundo ele, são "bovinos". Na postagem, Hulk pediu respeito e citou grandes personalidades da região.

"Morando tanto tempo fora do Brasil, o jornalista Diogo Mainardi não demonstra conhecimento pela importância do Nordeste ao País e principalmente respeito com a população nordestina. Já que ele fala também de cultura, será que ele sabe a importância destes homens para o Brasil: Graciliano Ramos, Rui Barbosa, Glauber Rocha, Jorge Amado, Suassuna, Renato Aragão, Caetano Veloso, Gilberto Gil, José Wilker e Chico Anisio. Cito 10 importantes nomes nascidos no Nordeste em vários períodos que contribuíram para a evolução do Brasil. São escritores, poetas, pensadores, atores e compositores que ajudaram e são referências do Brasil no exterior. Infelizmente o Mainardi demonstra ignorância e arrogância quando crítica o Nordeste. Nossa população tem dificuldades e luta com humildade para melhorar sua condição de vida. As maiores dificuldades foram impostas pelos diversos Governos ao longo dos anos. Mainardi, respeite o Nordeste!" escreveu o jogador.

Confira o desabafo do paraibano Hulk na íntegra:

adblock ativo