Hulk marca, mas Milan vence Zenit na Rússia por 3 a 2

O Milan abriu 2 a 0, permitiu o empate, mas acabou saindo com a vitória por 3 a 2 diante do Zenit, nesta quarta-feira, mesmo atuando na Rússia, pela Liga dos Campeões da Europa. Nem mesmo o gol de Hulk impediu a derrota do time da casa, que aconteceu graças ao gol contra de Hubocan, no segundo tempo, quando o placar estava em 2 a 2.

A vitória levou o Milan à liderança do Grupo C, com quatro pontos em duas partidas, mas Málaga e Anderlecht ainda se enfrentam nesta quarta e podem passar à frente. Já o Zenit, mesmo investindo milhões na contratação de Hulk e Witsel, segue sem pontuar após duas rodadas.

Nesta quarta, o time italiano marcou duas vezes antes dos 20 minutos. Aos 13, Emanuelson bateu falta da esquerda, a bola desviou na barreira e matou o goleiro. Três minutos depois, El Shaarawy recebeu na intermediária, passou por dois marcadores - com direito a drible da vaca em um deles - e bateu na saída do goleiro para marcar um golaço.

A reação do Zenit começou nos acréscimos da primeira etapa, com Hulk, que recebeu enfiada de bola e bateu cruzado. Aos quatro minutos da etapa final, o atacante brasileiro bateu escanteio da direita e Shirokov marcou de cabeça.

O empate deixou a partida equilibrada, mas, aos 30 minutos da etapa final, o Milan chegou à vitória. Montolivo fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para a área. Hubocan tentou afastar, mas pegou mal na bola e acabou tocando contra o próprio gol.

O Milan volta a campo pela Liga dos Campeões no próximo dia 23, quando enfrenta o Málaga, na Espanha, pela terceira rodada do Grupo C. No mesmo dia, o Zenit volta a atuar em casa, desta vez diante do Anderlecht.

adblock ativo