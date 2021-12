Hulk marca golaço, mas Zenit é eliminado pelo Borussia

O brasileiro Hulk fez sua parte nesta quarta-feira, 19, mas não conseguiu evitar a eliminação do Zenit Petersburg na Liga dos Campeões. Ele marcou um golaço, na Alemanha, mas o placar da vitória dos russos, por 2 a 1, não foi o suficiente para avançar às quartas de final da principal competição europeia.

Para se classificar, o Zenit precisaria marcar mais dois gols, neutralizando a derrota por 4 a 2 no jogo de ida, em solo russo. Agora, o Borussia aguarda o sorteio de sexta-feira para descobrir quem será seu adversário na próxima fase da Liga dos Campeões.

Pressionado pelo resultado adverso na ida, o time da Rússia foi para cima nos primeiros minutos do duelo desta quarta e abriu o placar em grande estilo. Aos 16 minutos, Hulk se livrou da marcação e deixou outro alemão para trás antes de acertar belo chute da intermediária, sem dar chance para o goleiro do Borussia.

A empolgação, contudo, deu lugar à decepção ainda no primeiro tempo, quando o Borussia empatou o jogo. Aos 38, Sebastian Kehl surgiu entre os zagueiros, após cruzamento da esquerda, e cabeceou firme para as redes. No segundo tempo, o Zenit marcou mais um, em cabeçada de Salomon Rondon, depois de levantamento da esquerda. O gol, no entanto, não evitou a eliminação dos russos.

adblock ativo