Hugo Hoyama começa com a prata em Lauro de Freitas

Lenda do tênis de mesa do país, o paulista Hugo Hoyama começou o Campeonato Brasileiro de Verão, em Lauro de Freitas, 'amargando' uma medalha de prata. Pode parecer pouco para o vasto currículo de quem já foi rei dos Jogos Pan-Americanos com dez medalhas de ouro. Ainda habilidoso aos 46 anos, o mesa-tenista ajudou o Palmeiras a conquistar o segundo lugar na disputa por equipes contra o São Caetano, nesta quinta-feira, 29.

Na final masculina absoluto A, Eric Jouti, Vitor Ishiy, Gustavo Ushisima e Luan Oliveira superaram Hoyama, Hideo Yamamoto, William Kumagai e Massao Kohatsu por 3 partidas a 1. Na competição, que começou na quarta-feira e vai até domingo, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), o São Caetano venceu também no feminino por equipes.

Desde os sete anos jogando tênis de mesa, Hoyama acumula as funções de jogador e técnico da seleção brasileira feminina, demonstrando que sua aposentadoria ainda está fora de cogitação.

"A gente não enjoa de jogar, mas agora já é mais tranquilo. Deixo a pressão para os adversários", explicou o jogador, que disputará o torneio individual a partir desta sexta, 30.

Ele possui oito ouros do Pan, mas acabou superado pelo nadador Thiago Pereira, que acumula 15 atualmente. "Não tenho mais nenhuma pretensão de disputar um Pan. Agora é com a garotada da seleção", respondeu, projetando para a Rio-2016 bons resultados da seleção feminina, que ele comanda. "Medalha é muito difícil. Aposto mais em uma vitória brasileira sobre uma dessas grandes jogadoras do mundo, uma top 20", analisou Hoyama.

Além de jogador e técnico, ele faz palestras motivacionais, viajando pelo país. "Falo dos métodos que usei para vencer", explicou o atleta, que tem como melhor resultado em Olimpíadas o nono lugar em Atlanta-1996, na chave de simples. "Chance existe. Se chegarmos às quartas, será um grande feito. Acho que podemos colocar três atletas entre as 50 e 60 (melhores) do mundo", avaliou.

Prata baiana

Por enquanto, o melhor resultado local foi a prata na categoria veterano 60, da Academia Baiana, que perdeu a final por 3 partidas a 2 para a Associação Carioca de Tênis de Mesa. A partir desta sexta, o CPJ receberá também a terceira edição da Copa Latina.

adblock ativo