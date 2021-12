Hortência: 'O basquete brasileiro parou no tempo'

A poucos dias de a Seleção Brasileira masculina e, também, feminina de basquete estrearem em torneios mundiais da categoria, a eterna rainha do basquete nacional, Hortência Marcari, conversou por telefone com a reportagem do A TARDE Esporte Clube. No bate-papo, ela falou sobre suas expectativas para o desempenho dos homens na Copa do Mundo da Espanha (a partir do dia 30) e das mulheres no Mundial da Turquia (entre 27/9 e 5/10). Para Hortência, o time comandado pelo argentino Rubén Magnano e que tem o pivô Tiago Splitter como um dos destaques é "um dos selecionados nacionais mais fortes" visto por ela. Após ficar à frente da diretoria de seleções femininas por quatro anos (2009-2013), a ex-jogadora fez ainda um balanço de seu desempenho como dirigente e, sem papas na língua, criticou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A Seleção Brasileira masculina de basquete estreia no Mundial da Espanha no sábado (contra a França). Qual sua expectativa para o desempenho do time?

É a melhor! A Seleção masculina é muito boa. Uma das melhores da nossa história, senão a melhor que já tivemos até aqui.

Por que tamanha confiança?

(risos) São pequenos detalhes. Ao meu ver, temos uma comissão técnica muito bacana, um técnico legal (o argentino Rubén Magnano), com experiência... um preparador físico (Diego Miceli) muito bom e um grupo muito bem montado. É a melhor Seleção (do Brasil) que já vi no papel. Óbvio que teve a geração do Oscar, e ele foi maravilhoso, é hors concours, mas esta Seleção é a melhor que vi.

No último sábado, após o amistoso contra os Estados Unidos (um dos três preparatórios para o Mundial), o técnico Rubén Magnano afirmou: "não há titular no time"...

É exatamente isso que eu disse a você. A afirmação do Magnano corrobora com o meu pensamento. É a primeira vez que vejo uma equipe que não tem titular. Existem cinco (atletas) que saem jogando e um banco maravilhoso que pode ser trocado direto. No jogo seguinte, podem entrar outros cinco. Hoje, temos o privilégio de ter o Varejão no banco, mas ele não é reserva. No papel, há 12 jogadores que você pode utilizar de verdade, pode rodar muito. Isso faz a diferença em um campeonato tão corrido.

O fato de os Estados Unidos e Argentina, tidos como fortes candidatos ao título, irem ao mundial desfalcados de seus principais jogadores, torna o caminho brasileiro mais fácil?

Não é bem assim. Digo isso sempre. Não adianta se animar por conta dos desfalques dos outros. Está tudo globalizado. Para mim, o jogador que entrar, vai jogar bem. Não dá para contar com isso. Tivemos uma, duas semanas de preparação, com jogos amistosos nos Estados Unidos, na Espanha... sabemos que alguns (jogadores do Brasil) não 'estão falando a mesma língua' ainda, mas acredito que, nesse período, começaram a se entrosar e 'dialogar' melhor em quadra. O Brasil vai muito forte e competitivo para subir no pódio.

Em entrevista ao portal Terra, você teria afirmado que, ao contrário dos homens, a Seleção feminina de basquete não iria muito longe no Mundial da Turquia. Por quê isso? Realmente acredita que a campanha será um fiasco?

Vamos analisar ponto por ponto. Não foi desta forma negativa que eu afirmei. Interpretaram um pouco diferente meu discurso. Mas é simples... há menos de um mês, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) apresentou seu plano, sua meta para os Jogos Olímpicos do Rio-2016. A entidade aposta nas modalidades que podem ter chance de medalha. O COB está apostando alto para tentar colocar o Brasil entre os 10 primeiros países na colocação geral. No basquete, escolheram o masculino.

Não soou, em parte, como uma espécie de menosprezo do COB à Seleção feminina?

Não, não é isso. Eu acho que o COB está dando muitas condições para que o Brasil vá bem em 2016. Acho que nosso desempenho será muito bom. Tem o judô, que sempre brilha, ganha muitas medalhas; tem a ginástica; tem a natação.... Mas é aquela coisa: eu não vou ficar apostando em quem não tem condições, se não fizer isso não consegue ficar entre os dez primeiros no geral dos Jogos do Rio. Para que realmente suba ao pódio, é preciso estratégia. Não tem certo, nem errado. Eu concordo com o COB: precisa investir em quem você realmente acredita que possa dar certo.

Você não se sente um pouco 'culpada' por isso? Afinal, durante quatro anos você esteve à frente da diretoria de seleções femininas do basquete brasileiro. Nesse período, o Brasil ficou em nono lugar tanto em Londres-2012 quanto no Mundial na República Tcheca.

Não, de forma alguma... Na verdade, alcancei todas as metas que foram estabelecidas. Neste período, a única coisa que não foi boa, foi a campanha no Mundial Sub-17 de 2012, quando ficamos em penúltimo. Tínhamos todo um projeto de viagens e treinos preparatórios bem elaborados, semelhante ao da Seleção Sub-19 que ganhou bronze no Chile (em 2011). O Ministério do Esporte havia aprovado e nos disponibilizaria a verba, mas não foi liberada porque a CBB falhou na prestação de contas da Sub-19. Sem dinheiro complica, né? Eu não tinha poder para pegar esse recurso. Infelizmente, obedecia a uma hierarquia e isso acabou atrapalhando alguns projetos.

Como vê o cenário atual do basquete brasileiro?

O basquete brasileiro parou no tempo. A gestão na CBB se 'profissionalizou'. Mas isso não diz muita coisa, já que há setores (da CBB) que seguem no amadorismo. Aí, fica naquilo... apesar de termos alguns avanços, com duas boas ligas: a Liga Nacional de Basquete (NBB) e a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), de termos as seleções ganhando títulos, os clubes, por sua vez, continuam com problemas. Aí, você me pergunta: não seria falta de patrocinadores? O 'xis' da questão é esse. Os empresários não querem expor sua marca por apenas três, quatro meses durante a Liga por exemplo... querem algo a longo prazo, num clube que invista em projetos sociais. Senão, ele (patrocinador) não confia, fica na dúvida e não investe. Então, de cara, precisamos resgatar essa confiança e para isso, uma total profissionalização no topo da pirâmide, na CBB.

Em 2014, o Brasil celebra vinte anos do título mundial feminino de basquete, na Austrália (na final, as brasileiras, com Hortência em quadra, venceram a China por 96 a 87). Qual é a sensação que fica quando você olha pra trás e se lembra desta memorável conquista?

É... ih, difícil, viu? Chega bate uma emoção ao falar sobre isso. Mas... é um alívio muito grande. Sinto-me, hoje, muito aliviada. Esta é a sensação. Mais do que felicidade, foi um alívio, pois era a nossa última chance de ser campeã do mundo, de marcar uma geração. Não tínhamos ganhado quase nada até aquele momento, só um Pan-Americano (de Havana, em 1991). No Mundial da Austrália começamos a jogar e vimos que poderíamos ir adiante, ir longe, chegar realmente ao patamar que todas nós queríamos. E deu no que deu. Ainda bem (risos). Ficamos na história.

Por conta, é claro, desta conquista, e outras, tanto você quanto Magic Paula ingressaram no Hall da Fama do basquete feminino. No último mês de julho, a também companheira de vocês neste mundial em 94, Janeth Arcain, foi eleita para a classe de 2015...

É emocionante. Na verdade, é apenas a oficialização do que todos nós já sabíamos. Janeth é uma mulher fora de série, vencedora. Fico muito feliz por ela e pelo basquete brasileiro, que terá mais uma atleta no Hall da Fama.

Em janeiro, você e Isabel Salgado, do vôlei, trabalharam na terceira temporada do 'The Ultimate Fighter Brasil: Em Busca de Campeões', um reality show de vale tudo promovido pelo UFC, com 16 lutadores e dois técnicos, o brasileiro Wanderlei Silva e norte-americano Chael Sonnen. Vocês acabaram sendo bastante criticadas pelo desconhecimento do esporte. Como foi lidar com isso?

Levei numa boa. Não entendo do esporte (MMA). A nossa participação ali era popularizar o MMA. A ideia era inserir também quem não conhecia profundamente as regras. Eu entendo de atleta. Então fui lá para ser a companheira, a amiga, conversar, dá conselhos antes e depois das lutas. Eu amei. Agradeço o convite que me fizeram. Torci muito com eles. Dei risada junto com eles. Sofri e chorei junto com eles. Foi muito gratificante. Agora, com a experiência, aprendi um pouquinho (risos).

E como era a relação com o polêmico Chael Sonnen, conhecido pelas ofensas ao Brasil e as provocações pesadas a atletas como Anderson Silva e ao próprio Wanderlei Silva ?

Foi bem legal. No início, quando o Sonnen chegou (para gravar o programa), não há como negar que ele tinha uma rejeição muito grande. Mas depois, ele reverteu a rejeição. As ofensas ficaram no passado. Ao meu ver, foi pura estratégia de marketing da parte dele. Gostei muito de ter estado na equipe dele. Não me arrependo. Aprendi muito com ele. Me ensinou bastante e me recebeu muito bem.

Por fim, e a briga entre o norte-americano e Wanderlei Silva durante o programa. Foi armada ou não?

Não foi. Foi lamentável, porque jamais devia ter chegado aquele ponto. Os dois viram que fizeram besteira. Inclusive, o Sonnen pediu desculpas. Mas já passou.

adblock ativo