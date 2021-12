Homem nu invade campo em final na Ásia e ex-Vitória brinca

Um torcedor nu invadiu o campo durante a partida entre Western Sydney Wanderes x Al Hillal, válido pela final da Liga Asiática, sábado, 25, na Austrália.

A partida teve de ser paralisada, após o peladão atravessar o campo em velocidade. Ele foi contido por um segurança, que teve de dar um salto para deter o invasor.

O meia do Sidney, Vitor Saba, que jogou pelo Vitória em 2011 e aparece ao fundo da imagem, brincou com a situação por meio do seu perfil no Instagram. "Três legendas em apenas uma foto #quejogada #nosdeuumdescanso #obrigado".

O jogo da decisão do campeonato asiático terminou em 1 a 0 para o time australiano.

3 legends in only one pic 😂👊 #whatatackle #gaveusabreathe #thanks ✌️🔴⚫️ Uma foto publicada por • Vítor Saba • (@vitorsaba) em

