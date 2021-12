Homem encontra fotos de jogadores brasileiros com mulher em Bíblia

Os jogadores brasileiros Gabriel Jesus e Diego Costa (naturalizado espanhol), se tornaram pivôs de uma história inusitada neste final de semana. Segundo um homem, que não teve a identidade revelada, fotos dos jogadores com uma mulher foram encontradas dentro de uma Bíblia, em Londres.

O livro sagrado estava em uma loja de caridade, na cidade de Marylebone, no centro da capital inglesa e foi entregue para doação por uma mulher, segundo informações do jornal inglês The Sun.

Nas fotos, é possível ver os atacantes deitados com a mesma mulher. Até o momento, nem Jesus, do Manchester City, nem Costa, do Atlético de Madrid-ESP, se pronunciaram sobre o caso.

adblock ativo