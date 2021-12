O ex-pugilista baiano Reginaldo Holyfield veio a público por meio de um vídeo nas redes sociais, postado no domingo, 3, para esclarecer o motivo de ter brigado na Feira de São Joaquim, em Salvador, na última sexta-feira, 1º. Imagens divulgadas na internet mostram o ex-lutador discutindo e, em seguida, trocando socos com um homem.

Da Redação Holyfield esclarece briga com homem na Feira de São Joaquim

Segundo Holyfield, tudo começou quando ele foi ao local fazer compras e acabou sendo xingado pelo homem que seria seu antigo rival argentino no ringue.

"Sou um homem muito sério e gosto de respeitar o homem. Acho que todo o ser humano merece respeito. Não gosto de brincadeira. Na sexta-feira fui comprar meu fato pra fazer meu pirão de mocotó para comer com minha família e meus amigos. Me encontrei com aquele argentino que, quando éramos jovens, eu dei uma surra nele em cima do ringue. Meti [o argentino] no chão cinco vezes", contou Holyfield, em gravação exibida no seu perfil do Facebook, que já teve mais de 100 mil visualizações.

No vídeo, o ex-pugilista ainda declara ter más recordações do rival e comenta como foi o "desagradável" reencontro. "Pensei que ele tinha morrido...Infelizmente encontrei com ele na Feira de São Joaquim me xingando de c***, v***, e me chamando de mulher. Homem nenhum nunca me disse isso. E se me disser, vai ter que encarar o negão!".

Da Redação

Holyfield esclarece briga com homem na Feira de São Joaquim

adblock ativo