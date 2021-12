Hollyfield x Todo Duro: luta para nova geração

Serão cerca de 5 mil pessoas no Clube Português, em Recife, na noite desta terça-feira, 11, para ver Luciano Todo Duro encarar Reginaldo Hollyfield pela sétima vez. Mas, para boa parte delas, será a primeira chance de ver a maior rivalidade do boxe nordestino em ação, afinal, são novas demais para a terem acompanhado antes.

O último combate entre o pernambucano e o baiano aconteceu há 11 anos. A 'nova geração', porém, não deixou de conhecer os lutadores, ainda que em outras funções. Holly, por exemplo, virou presença constante em programas populares da TV baiana; já Todo Duro estrelou o documentário 'Vou Estraçaiá', sobre sua vida, lançado em 2011.

A rivalidade ficou, então, mais conhecida pelas provocações entre eles - compartilhadas aos montes em vídeos na internet - do que pelo que aconteceu de fato dentro dos ringues. De olho nisso, os organizadores não negam: querem atrair justamente essa gente de 'vinte e poucos anos' para o evento. "Essa moçada é muito mais ligada no Facebook ou Youtube. Tudo vira foto ou vídeo. Os vídeos da gente, que antes tinham 10 mil visualizações, hoje têm 100 mil desde que a luta foi anunciada", comenta o empresário de Todo Duro, Vicente Cassemiro.

"Aqui em Recife, a expectativa é maior entre os mais jovens. Esse pessoal conhece Todo Duro mais pelo personagem caricato que é e pelo documentário do que pelo lutador que representou Pernambuco no mundo. Eu, por exemplo, nunca vi uma luta dele. Agora, vou poder trabalhar nela", relata o repórter da Folha de Pernambuco, Paulo Henrique Tavares, de 25 anos.

<GALERIA ID=20263/>

Histórica

Para quem acompanha a carreira de ambos, a luta também será histórica. Cada um venceu três vezes. No primeiro duelo, em 1993, no Recife, Todo Duro ganhou por pontos. Depois, Holly venceu dois duelos, em 97 e 98, ambos no Balbininho, por nocaute. No segundo, o rival deixou o ginásio sob uma chuva de cadeiras.

Em 2001, Todo Duro deu o troco com um nocaute em Recife. Em 2002, outro nocaute, dessa vez em Salvador, com o baiano caindo para fora do ringue. Por fim, em 2004, Hollyfield venceu por pontos em Barreiras, no Oeste baiano.

Os rivais ensaiaram o reencontro em duas oportunidades. Em 2011, a luta chegou a ser marcada, mas Hollyfield teve de desistir por conta do incêndio que atingiu sua casa. Em 2014, o duelo aconteceria em Filadélfia, no Norte baiano, mas Todo Duro desistiu.

O evento começa às 19h, e terá nove lutas antes da principal. O combate não terá transmissão na televisão.

"Nós fizemos a história do esporte não só na Bahia e em Pernambuco, mas no Brasil. Mas agora vai acabar essa brincadeira e adivinha quem vai bater? Eu vou meter porrada, eu sou o bicho, vou pegar ele. Hollyfield, essa luta é sua! Em nome do Senhor Jesus, é claro...", provocou o baiano.

"Estou treinando bem e comendo de tudo. Tô no ponto certinho para matar Hollyfield. Não vai nem ter outra luta porque eu vou matar ele aqui", respondeu o pernambucano - que já comprou até caixão para o 'funeral' do rival.

<GALERIA ID=20260/>

adblock ativo