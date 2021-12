Holly Holm pede revanche a Miesha Tate

Depois de ser finalizada por Miesha Tate e perder o cinturão do peso-galo feminino do Ultimate, Holly Holm pediu, durante entrevista ao programa de TV JacksonWink Raw, uma revanche imediata contra sua adversária.

"Eu te dei uma chance, então me dê uma chance. Estou de coração partido, mas estou pronta para voltar. Quero uma revanche. Miesha está lá por muito tempo, ela é uma lutadora dura, então tenho certeza de que ela aceitaria a luta. Então vamos nessa. Não vou deixar você me finalizar de novo", prometeu a ex-campeã, que já voltou a treinar.

Holly Holm surpreendeu o mundo do MMA após derrotar Ronda Rousey - que à época estava invicta e era considerada a melhor da categoria - em novembro do ano passado.

Mas o novo reinado só durou até aparecer Miesha Tate no caminho, no último sábado, 5. Holm foi finalizada com um mata-leão no quinto round da disputa de cinturão realizada no UFC 196, em Las Vegas (EUA).

adblock ativo