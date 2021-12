Holanda perde para Turquia no início das Eliminatórias Europeias para 2022

Na partida que abriu as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, uma surpresa: a Holanda estreou mal e foi derrotada por 4 a 2 pela Turquia, que jogou em casa, nesta quarta-feira, 24.

Na vitória dos anfitriões, em Istambul, brilhou a estrela do atacante Burak Yilmaz, que marcou três gols no jogo inicial do Grupo G do torneio classificatório para o Mundial do Catar.

Yilmaz, atacante do francês Lille, marcou dois gols no primeiro tempo (nos minutos 15 e 34, de pênalti).

No segundo tempo, Hakan Calhanoglu (46) aumentou a conta para os donos da casa e os holandeses diminuíram através de Davy Klaassen (75) e Luuk De Jong (77 ), mas Yilmaz decretou o placar final balançando as redes adversárias novamente no minuto 81.

adblock ativo