Holanda desencanta e goleia Gibraltar; Turquia tropeça e Noruega vence Montenegro

A Holanda atropelou Gibraltar com uma goleada de 7 a 0 em jogo da terceira rodada do grupo G das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar-2022, na qual a líder do grupo G, a Turquia, tropeçou ao empatar em 3 a 3 com a Letônia.

Foi difícil para a seleção holandesa abrir o placar diante da modesta seleção do Gibraltar (número 195 no ranking da Fifa) e só conseguiu fazê-lo faltando quatro minutos para o intervalo, por intermédio de Steven Berghuis (41).

Mas Gibraltar acusou o golpe após sofrer o gol e o segundo tempo foi um festival da 'Oranje', com gols de Luuk de Jong (55), Memphis Depay (61 e 88), Georginio Wijnaldum (62), Donnyell Malen (64) e Donny van de Beek (84).

Com esta vitória, a Holanda parece definitivamente recuperada da derrota fora de casa para a Turquia no primeiro jogo, e agora soma 6 pontos com os três da vitória sobre a Letônia na segunda rodada.

A Turquia manteve a liderança do grupo G, apesar de não ter passado de um empate em 3 a 3 nesta terça-feira contra a Letônia em casa.

Kenan Karaman abriu o placar para os turcos logo no início (2) e Hakan Calhanoglu aumentou aos 33. Mas Roberts Savalnieks diminuiu antes do intervalo (35).

O capitão Burak Yilmaz aumentou para os donos da casa após converter um pênalti (52), mas os letões não desistiram e conseguiram empatar com gols de Roberts Uldrikis (58) e Davis Ikaunieks (65).

Este resultado favorece não só a Holanda, mas também a Noruega, que conquistou uma importante vitória por 1 a 0 em sua visita a Montenegro.

O único gol do jogo não foi marcado pela estrela nórdica Erling Haaland, mas por seu companheiro de equipe Alexander Sorloth (35).

O grupo G está bastante embolado: a Turquia tem 7 pontos e Holanda, Noruega e Montenegro estão logo atrás com 6.

Apenas o primeiro garante sua classificação para a Copa do Mundo, enquanto o segundo terá que buscar sua vaga em um playoff disputado em jogos de ida e volta.

