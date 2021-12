Holanda avalia retorno da torcida aos estádios, mas em silêncio

A Holanda, por meio do seu primeiro-ministro, Mark Rutte, informou que poderá realizar partidas de futebol com a presença da torcida a partir de setembro. Porém, o anuncio veio acompanhado de um pedido inusitado: o silêncio.

Como forma de cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o governo pediu os torcedores "sussurrem" e respeitem o distanciamento de 1,5 entre si.

"Se os fãs não atenderem o pedido, os estádios poderão serão fechados novamente. (Recomendo ao torcedor que) Leve uma corneta e sussurre “Uhu!” quando seu time marcar um gol. Se as pessoas cantam e gritam, a possibilidade de contrair (o vírus) é muito alta. Vimos isso no jogo de futebol em Bergamo", declarou Rutte, à emissora holandesa “NOS”, utilizando a partida entre Atalanta x Valencia, realizada em 10 de março, em Milão, como exemplo. Após a partida vários casos da Covid-19 foram registrados.

Com o campeonato nacional suspenso sem a definição de um campeão, a partida entre Holanda x Polônia, válida pela Liga das Nações, no dia 4 de setembro, foi a escolhida para a realização do teste.

