Hodgson dá chance a mais um garoto do Southampton

O Southampton vem se confirmando como maior celeiro de jogadores para a seleção da Inglaterra. Depois de levar três jogadores do pequeno clube do sul do país para a Copa do Mundo, o técnico Roy Hodgson decidiu dar chance a mais uma revelação do Southampton, o lateral-direito Nathaniel Clyne, chamado para os jogos de outubro das Eliminatórias da Eurocopa.

O garoto de 23 anos acumula passagens pelas seleções de base da Inglaterra e chegou ao Southampton em 2012, contratado junto ao Crystal Palace. Só na Copa o Southampton contou com Rickie Lambert, Adam Lallana e Luke Shaw, negociados respectivamente com Liverpool (os dois primeiros) e Manchester United. O goleiro Fraser Forster está na lista de convocados anunciada nesta quinta, enquanto o lateral Calum Chambers, agora no Arsenal, ficou de fora.

Além de Clyne, outra novidade na lista de Rodgson para enfrentar San Marino e Estônia é o meia Jonjo Shelvey, de 22 anos, que foi tratado como craque quando surgiu no Charlton, passou sem brilho pelo Liverpool e agora está no Swansea. O garoto já jogou uma vez pela Inglaterra, em 2012, também contra San Marino, pelas Eliminatórias da Copa.

Para enfrentar San Marino (dia 9, em Wembley) e Estônia (dia 12, em Tallin), Rodgson não vai poder contar com Daniel Sturridge, do Liverpool, que volta de lesão e não foi convocado. Outros quatro jogadores da equipe, entretanto, foram convocados. Arsenal e Everton tiveram três atletas chamados, enquanto Chelsea e Manchester United só cederão um jogador cada.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

GOLEIROS - Joe Hart (Manchester City), Fraser Forster (Southampton) e Ben Foster (West Bromwich);

ZAGUEIROS - Gary Cahill (Chelsea), John Stones (Everton), Leighton Baines (Everton), Phil Jagielka (Everton), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal).

MEIAS - Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), JamesMilner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Jonjo Shelvey (Swansea City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham) e Jack Wilshere (Arsenal).

ATACANTES - Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal) e Rickie Lambert (Liverpool).

