História recente dos Ba-Vis dá molho especial ao clássico

A história recente dos Ba-Vis dá um molho especial para o clássico deste domingo, 13, às 16h, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

O Bahia não vence o Vitória desde 6 de abril de 2014, quando, também na Fonte Nova, fez 2 a 0 pelo confronto de ida da final do Estadual. O Leão, se não for derrotado neste domingo, alcançará sete jogos e exatos dois anos sem perder para o Esquadrão. Isso porque, na projeção mais rápida, os arquirrivais só podem voltar a duelar no dia 10 de abril, pela semifinal do campeonato.

Curiosamente, vive-se nos últimos anos uma era de séries invictas. Após aquele 6 de abril, houve dois empates. No duelo de volta da final, o Bahia sagrou-se campeão com um 2 a 2. Em 13 de maio, o clássico pelo primeiro turno do Brasileirão terminou em 1 a 1. Foi o oitavo Ba-Vi consecutivo sem derrota tricolor. Por outro lado, aquelas duas partidas já eram o começo da sequência rubro-negra, que alcançou seis jogos no duelo mais recente: vitória por 3 a 1 pela Série B de 2015 (veja no infográfico acima todos os Ba-Vis desde 2004).

A série tricolor, coincidentemente, havia sido iniciada em 2013 com dois empates. O primeiro deles gerou um título baiano ao rival. O segundo foi válido pelo Brasileirão. Aquelas duas igualdades eram o fechamento dos nove clássicos sem derrotas rubro-negras.

Para domingo, a pressão que o Bahia sofre para outra vez 'inverter a chave' é equivalente à motivação do Vitória para fazer história.

Ansiedade

O meia Tiago Real vive situação curiosa. Ex-tricolor, esteve presente nos três clássicos de 2015. Empatou um e perdeu dois. Na virada do ano, mudou de lado. Agora, espera ajudar o Leão a manter a boa fase. "Meu passado é passado. O objetivo agora é aumentar essa estatística a favor do Vitória. Vou lutar muito para vencer meu primeiro Ba-Vi na carreira", afirmou.

As séries invictas se tornam ainda mais marcantes devido ao equilíbrio que costuma marcar encontros entre arquirrivais. Na Bahia, a última vez que ocorreu uma sequência igual ou maior do que as atuais já faz uma década. O Vitória ficou 11 jogos sem perder do Esquadrão de fevereiro de 2004 a maio de 2006.

O meia Juninho chegou ao Tricolor em janeiro e, mesmo nunca tendo disputado um Ba-Vi, sabe exatamente a pressão que o aguarda no domingo. "Pelo pouco que convivi com as pessoas daqui, já percebi que é um jogo diferente de todos os outros. Até em bolinha de gude, se a disputa for entre Bahia e Vitória, a rivalidade é muito forte. Os dias que antecedem um Ba-Vi são diferentes. É uma expectativa muito grande, pois se trata de um campeonato à parte".

