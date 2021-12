História do Ba-Vi: dos grandes massacres ao tira-teima

Uma goleada de cinco, outra de sete. Uma derrota que causou a 'Revolta da Caxirola' - na qual torcedores jogaram ao gramado a criação de Carlinhos Brown.

A história dos Ba-Vis na nova Fonte começou como um lindo sonho para o Vitória, e como um filme de terror para o Bahia.

Porém, do clássico do dia 7 de abril de 2013 até o duelo de hoje, às 16h, muita coisa mudou. O Tricolor, que levou três duras pancadas nos jogos inaugurais, instaurou depois disso o primeiro tabu do estádio repaginado: não perde há cinco encontros, com três triunfos conquistados e dois empates.

Ou seja, a equipe que vencer nesta tarde passará à frente no retrospecto. O momento não é bom para nenhum dos dois times, mas é menos ruim para o Bahia. O Esquadrão iniciou a rodada fora da zona do rebaixamento graças ao triunfo da última quarta-feira, por 3 a 2, sobre o Botafogo.

Além disso, mantém um domínio geral nos Ba-Vis recentes. Contanto jogos na Arena, Barradão e Pituaçu, está há oito partidas sem ser derrotado pelo maior rival. São três sucessos e cinco empates.

Por outro lado, o Leão, que ainda segura a lanterna, vem para o jogo empolgado pela vitória do meio de semana sobre o Fluminense. A virada foi prova de que o time de Ney Franco tem poder de reação para buscar a salvação na Série A.

As apostas

O Bahia, que não terá o lateral-esquerdo Guilherme Santos, suspenso, vai apostar em atacantes que têm motivos de sobra para querer balançar as redes do Vitória. Artilheiro do time, Kieza mira marcar logo em seu primeiro Ba-Vi.

Ele certamente será titular, mas o argentino Maxi Biancucchi, que deve começar no banco, busca motivação no objetivo de desencantar em clássicos pelo Bahia. Com a camisa do Leão, ele, que jamais saiu derrotado de um Ba-Vi, marcou dois. Maxi chega embalado pelo par de tentos nos últimos dois jogos.

No Vitória, com a ausência do armador Escudero, o especialista Dinei é a grande arma. Nenhum dos participantes do embate de hoje tem tantos gols quanto ele no confronto. Foram seis em 12 partidas.

No rol dos estreantes, destaque para o goleiro Fernández, que roubou a vaga de Wilson.

