Hernanes é expulso e Brasil perde para França em amistoso

Stade de France lotado, a França pela frente e um carequinha, camisa 10, em noite inspirada. A comparação com a derrota na final da Copa do Mundo de 1998 é inevitável. Nesta quarta-feira, em Saint Dennis, nos arredores de Paris, a seleção brasileira criou pouco, foi prejudicada pela expulsão de Hernanes quando era melhor em campo, e foi batida pela França por 1 a 0, gol de Benzema.



Esta foi a segunda derrota seguida de Mano Menezes no comando da seleção brasileira. Depois de o treinador estrear com três vitórias em sequência sobre adversários frágeis - Estados Unidos, Irã e Ucrânia -, o Brasil volta a cair frente a um adversário de calibre, novamente pelo placar mínimo - em novembro, levou 1 a 0 da Argentina em Doha.



O Brasil segue como freguês da França, que vinha de um fracasso na Copa do Mundo da África do Sul, quando foi eliminada na fase de grupos ainda. São 19 anos sem uma vitória sobre os franceses, algozes brasileiros nas copas de 1986, 1998 e 2006. O último triunfo do Brasil foi em 1992. Desde então os dois países se enfrentaram seis vezes, com dois empates e quatro vitórias azuis.

