Hernanes é cortado da seleção e dá lugar a Jean, do Flu

A pancada na cabeça que sofreu na partida de terça-feira, contra a Juventus, na semifinal da Copa da Itália, fez Hernanes ser cortado da seleção brasileira nesta sexta. De acordo com a CBF, o médico José Luis Runco conversou com o jogador e ficou decidido que o melhor seria poupá-lo da partida de quarta-feira, contra a Inglaterra, em Wembley.

Para o lugar de Hernanes, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu chamar o volante Jean, do Fluminense. O atleta tricolor já havia sido convocado por Mano Menezes para o Superclássico das Américas, quando fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira.

Hernanes foi uma das novidades da primeira convocação de Felipão. Preterido por Mano apesar do bom momento vivido na Lazio, o meia pretendia aproveitar o confronto em Londres para se firmar no grupo que vai jogar a Copa das Confederações. Mas, num lance pelo alto na partida de terça, ele caiu desacordado no gramado do Estádio Olímpico e sofreu um trauma no crânio. Passou a noite num hospital de Roma, foi submetido a vários exames, mas nada de grave foi detectado.

Agora ele será substituído por Jean, com quem compôs dupla de volantes no São Paulo. Curiosamente, o agora jogador do Fluminense, quando revelado no Morumbi, sempre teve que contornar as comparações com Hernanes, que tinha história e características parecidas. Neste ano, com a lesão de Deco, Jean tem jogado mais à frente no time do Fluminense, como meia-armador.

