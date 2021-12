Hernane pode virar maior goleador do Bahia

A participação de Hernane na produção do ataque tricolor nesta temporada tem sido exemplar: são 11 tentos em 13 jogos até agora. No duelo de quarta, 25, contra o Joinville, pela 3ª rodada da Série B, ele foi o autor do gol do triunfo por 1 a 0.

A média do centroavante, de 0,84 gol por jogo até agora, é a maior pelo menos dos últimos dez anos. Quem chegou mais próximo disso foi o ídolo Nonato, em 2007, que marcou 19 gols em 23 jogos, todos pela Série C. Média de 0,82.

A fase do atacante baiano, natural de Bom Jesus da Lapa, já o faz sonhar em entrar para o rol dos grandes ídolos tricolores. Em sua alça de mira, está o último centroavante a marcar uma época no clube.

Nonato é o maior artilheiro do Bahia numa única temporada do Século XXI, com 35 gols marcados em 2002. Se mantiver a média atual, de 0,84 gol por jogo, o Brocador precisará de mais 29 partidas para igualar tal marca.

Chances para isso Hernane terá: até o final da Série B restam 35 rodadas, o que dará ao camisa 9 a chance de perder até seis partidas. Considerando que ele disputou apenas 13 dos 29 jogos do Bahia no ano, Hernane terá que melhorar sensivelmente a sua presença em campo.

Contra o Joinville, ele voltou à ativa após perder quatro partidas com um incômodo no tornozelo. Nesse período, o Tricolor só balançou as redes uma vez, no 2 a 1 contra o Avaí.

Entre os melhores

Mesmo com 11 gols, Hernane já superou os artilheiros do Bahia em duas temporadas inteiras neste século. Em 2014, o goleador do Esquadrão foi Talisca, com oito gols. Em 2004, Neto Potiguar foi quem mais marcou, com nove (veja detalhes no quadro ao lado).

O jogo de anteontem contra o Joinville mostrou que não será fácil para Hernane figurar entre os maiores artilheiros. O gol do triunfo saiu após um bate-rebate na área, em que o Bahia precisou finalizar três vezes antes de enfim marcar.

"Todos viram que não foi fácil. O Bahia já vinha criando várias chances, mas o gol não saía. Acho que agora que o primeiro saiu, serviu para tirar aquela coisa negativa, e tenho certeza que outros virão", disse o camisa 9 após a partida.

O triunfo serviu para melhorar o rendimento do Bahia com o artilheiro. Com o Brocador em campo o aproveitamento é de 79%, enquanto que sem ele é de 70%.

Para enfrentar o Vasco, no sábado, às 16h30, em São Januário, o centroavante deve ter a companhia de Edigar Junio na frente. Ainda se recuperando de um estiramento numa coxa, o atacante treinou normalmente ontem e deve ser relacionado.

Thiago Ribeiro, que desfalcou o time contra o JEC com um incômodo numa coxa, será reavaliado no treino de hoje para saber se terá condições de jogar. Outro reforço pode ser o meia Renato Cajá, que só espera ser regularizado junto à CBF. O meia Regis, que chegou ontem a Salvador, treinou com o grupo ontem no Fazendão e pode ser anunciado hoje.

