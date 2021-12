Hernane encaminha rescisão com o Tricolor e acerto com o Grêmio

A atuação na última quarta-feira, quando marcou três gols sobre o Vitória da Conquista na Arena Fonte Nova, pode ter sido a derradeira de Hernane com a camisa do Bahia.

O Brocador encaminhou nesta sexta-feira, 9, uma rescisão amigável com o Esquadrão para acertar com o Grêmio até o final da temporada 2018.

As conversas entre Hernane e Grêmio já haviam começado antes do jogo contra o Conquista e aceleraram devido à necessidade da equipe gaúcha em fechar com um camisa 9 para a disputa da Copa Libertadores.

Disputa com Jael

Com a saída de Lucas Barríos do Tricolor gaúcho, atualmente o técnico Renato Gaúcho tinha apenas Jael como opção de centroavante no elenco.

De acordo com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, a parte financeira entre o Hernane e o Grêmio já foi acertada nesta sexta, além do distrato com o Bahia. A diretoria do Esquadrão, até esta sexta, ainda não confirmava a transação.

Se oficializada a negociação, Hernane encerra uma passagem de altos e baixos pelo Tricolor baiano. O atacante chegou ao Bahia como uma contratação de peso no início da temporada 2016 e ajudou a equipe a conquistar o acesso à Série A.

No ano passado, o Brocador quebrou a perna em um Ba-Vi, em abril, só retornando cinco meses depois, contra o Cruzeiro. Entretanto, acabou sendo preterido no time titular por Edigar Junio e Rodrigão como opções no ataque.

Em 2018, a situação se repetiu. O jogador perdeu a camisa nove na numeração oficial e praticamente não vinha sendo utilizado por Guto até entrar no segundo tempo na partida contra o Conquista, quando marcou três gols. Ao todo, o Brocador marcou 31 gols em 71 jogos pelo Bahia.

*Colaboraram Daniel Dórea e Tiago Lemos

adblock ativo