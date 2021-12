Helio dos Reis vence primeira Corrida de Verão de Feira de Santana

O corredor Helio dos Reis foi o grande vencedor da prova de 10km masculina da 1ª Corrida de Verão de Feira de Santana com o tempo de 31min 24s, na manhã do último domingo, 18, na avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana.

Além da categoria que consagrou Helio como campeão, a de 5km ocorreu no mesmo dia e foi disputada do início ao fim. A corrida acabou sendo vencida por Jackson de Souza com o tempo de 15min 43s, no entanto a chegada foi apertada, porque Flavio Mota chegou apenas cinco segundos depois, alcançando o segundo lugar.

Nas provas femininas, a corredora Mirian Santana foi o destaque nos cinco mil metros e venceu com o tempo de 19min01s, cinco minutos de diferença para a segunda colocada, a corredora Sara Soares, que alcançou a linha de chegada com 24min07s.

Nos 10 mil metros, Edielza Alves se destacou e levou a prova com o tempo de 37min53, 17 segundos à frente de Eliane Costa, que chegou com o tempo de 38min10s.

Resultado da corrida

5 KM - Masculino:

1º - Jackson de Souza |Bispo - 15min 43s

2º - Flavio Mota Paiva 15min 48s

3º - Francisco Rodrigues 18min 06s

4º - Rodrigo Barreto Vilas Boas 19min 15s

5º - Oscar Felipe dos Santos 19min 18s

5 KM feminino:

1ª – Mirian Santana de |Matos 19min 01s

2ª – Sara Soares Campos 24min 07s

3ª – Karine Lima da Silva 25min 20s

4ª – Eliene Pereira Brito 26min 33s

5ª – Carmem J. Rabelo Santos 27min 21s

10 Km – Masculino

1º - Helio Cassio Bispo dos Reis 31min 24s

2º - Givaldo Araujo Sena 31min 46s

3º - André da Conceição Santos 32min 16s

4º - João Marcos Santos Ferreira 32min 21s

5º - Ailton São Pedro 32min 29s

10 KM – Feminino

1ª – Edielza Alves Santos Guimarães 37min 53s

2ª – Eliane Costa de Jesus 38min 10s

3ª – Giovana Santos Pereira 38nub 38s

4ª – Marluce Queiroz Ferreira 39nin 41s

5ª – Maria Cleodiza Bomfim 43min 25s

