Helicóptero em treino irrita seleção Argentina, que faz reclamação à Conmebol

Nada de Messi, Aguero ou Di Maria. A presença de um helicóptero no espaço aéreo do Barradão durante o primeiro treinamento da seleção argentina, na última segunda-feira, 10, tornou-se o principal assunto desde a chegada dos hermanos em Salvador.

Aqui no Brasil, a notícia só veio à tona nesta quarta-feira, 12, após o tema ser comentado na entrevista coletiva de Pezzella e Rodrigo De Paul. Mas, entre os argentinos, o incômodo repercute desde o dia do incidente, tanto que a Associação de Futebol da Argentina (AFA) notificou a Conmebol nesta manhã.

O helicóptero foi identificado pelos argentinos como pertencente a um canal de TV brasileiro. De acordo com o meia Rodrigo De Paul, além do susto causado pela presença repentina da aeronave, o treino chegou a ser prejudicado porque o barulho dificultava a comunicação entre os jogadores.

"Não foi possível saber o que era. Parecia que era de televisão. Dificultou porque não nos escutávamos, mas no jogo também acontece de ter barulho, então, é uma situação que temos que estar acostumados" disse o meia Rodrigo De Paul, em entrevista coletiva.

Um dos principais jornais argentinos, o Diário Olé relatou que no primeiro momento a presença do helicóptero chegou a assustar os jogadores, que interromperam a atividade, mas depois deram sequência ao trabalho no Barradão.

Todos os treinos argentinos são fechados, com apenas 15 minutos liberados para imprensa. Dificultar o acesso de jornalistas a informações táticas do time é uma prática que tem sido utilizada pela AFA desde a Copa do Mundo da Rússia, no ano passado. O helicóptero sobrevoou o estádio do Vitória quando Messi e seus companheiros faziam a primeira atividade em Salvador. No sábado, 15, eles entram em campo para enfrentar a Colômbia, às 19h, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo