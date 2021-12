Helicóptero de Kobe Bryant tentou se esquivar da neblina antes de acidente

O piloto do helicóptero em que morreram o ex-astro da NBA Kobe Bryant e outras oito pessoas em janeiro disse ao controlador aéreo pouco antes de se chocar contra um morro que estava subindo acima da neblina, segundo informações preliminares divulgados nesta quarta-feira, 17.

O piloto Ara Zobayan, também falecido no acidente, reportou ao controle de tráfego aéreo que estava subindo a 4.000 pés pouco antes de perder a comunicação com a aeronave e desta cair perto de Calabasas, no condado de Los Angeles, em 26 de janeiro.

O lendário jogador dos Los Angeles Lakers, sua filha, Gianna, de 13 anos; o piloto e outras seis pessoas a bordo morreram no acidente.

As tentativas de Zobayan de superar os problemas climatológicos fazem parte de uma série de documentos da investigação de mais de 1.700 páginas, tornados públicos nesta quarta pela Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês).

Este organismo, que continua com a sua investigação do acidente, destacou que este "expediente público" não pode ser considerado um relatório final, "nem contém análises, descobertas, recomendações ou determinações de causa provável".

"Portanto, não se deve tirar nenhuma conclusão sobre como ou porque o acidente ocorreu a partir da informação do expediente", disse a NTSB.

"As análises, descobertas, recomendações e determinações de causa provável relacionadas com o acidente serão emitidas pela NTSB em um relatório final em data posterior", destacou.

Entre os documentos divulgados nesta quarta está uma transcrição parcial das comunicações entre Zobayan e o controle de tráfego aéreo nos momentos anteriores ao acidente.

"Subimos a quatro mil", disse Zobayan, segundo a transcrição.

"E o que você vai fazer quando chegar a essa altitude?", perguntou-lhe o controlador, sem obter resposta. A partir desse momento, não se ouviu nenhuma outra comunicação do helicóptero.

Em informes prévios da investigação destacou-se que o helicóptero desceu centenas de metros antes do acidente.

O motivo da viagem do grupo era se deslocar até a academia de esportes de Bryant para um torneio de basquete.

Bryant ganhou cinco campeonatos da NBA com os Lakers durante suas 20 temporadas na NBA, nas quais conquistou um lugar entre os melhores jogadores deste esporte.

