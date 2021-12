Heat vence Lakers por 111 a 108 e diminui para 3 a 2 série final da NBA

Com outra atuação espetacular de Jimmy Butler, o Miami Heat derrotou os Los Angeles Lakers por 111 a 108 e evitou que a equipe de LeBron James se tornasse campeã na sexta-feira, 9, no jogo 5 da série final da NBA.

Quando estava 109 a 108 no placar, os Los Angeles tiveram a última posse de bola para vencer o jogo e se sagrar campeões, mas Danny Green errou um arremesso de três pontos e Markieff Morris, que pegou o rebote ofensivo, mandou o passe para fora.

Em um confronto de vida ou morte para o Miami, Butler voltou a carregar o time nas costas, descansando apenas 49 segundos ao longo do jogo e marcando um triplo-duplo espetacular com 35 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Butler saiu vitorioso de um duelo antológico com LeBron James (40 pontos, 13 rebotes e 7 assistências).

"Desta vez, tivemos um pouco de sorte quand Danny Green errou" o arremesso de três, reconheceu Jimmy Butler.

"Apenas jogamos duro. Chegamos onde queríamos ir no ataque, compartilhamos a bola como sempre fazemos", acrescentou o jogador da equipe da Flórida.

Butler "é o competidor por definição e quando chega à um jogo decisivo, é isso que acontece", reconheceu seu treinador, Erik Spoelstra.

"Não podemos comemorar por muito tempo", advertiu Spoelstra. "Você tem que olhar em frente e estar pronto para o próximo jogo", acrescentou.

O Heat voltaram a jogar nesta série sem armador esloveno Goran Dragic, um dos seus melhores marcadores, que sofreu uma lesão no pé no primeiro encontro da fase final.

Na sexta, porém, Butler contou com o apoio crucial do armador Duncan Robinson, com 26 pontos e 7 triplos, e do estreante Tyler Herro com outros 12 pontos.

Para os Lakers, Anthony Davis deu um grande susto aos 48,4 segundos para o final do primeiro quarto quando, depois de saltar para um rebote, caiu no chão machucando o pé direito. O pivô mancou até o banco, mas com três minutos disputados no segundo quarto ele conseguiu voltar à quadra sem sequelas aparentes e terminou a partida com 28 pontos e 12 rebotes.

"É uma derrota difícil, estivemos perto", reconheceu o técnico do Lakers, Frank Vogel. "Mas vamos nos recuperar com certeza."

Os Los Angeles Lakers, que lideram a série por 3 a 2, terão outra chance de chegar ao título da liga no jogo 6 no domingo, no complexo esportivo da Disney World, em Orlando Flórida.

