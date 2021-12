Hamilton volta a liderar treinos em Barcelona; Massa é 8º

Lewis Hamilton voltou a impor o domínio da Mercedes no segundo treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira. No Circuito da Catalunha, em Barcelona, o inglês baixou em um segundo e meio o melhor tempo da sessão inicial e manteve a equipe no topo, desta vez seguido de perto pelo companheiro Nico Rosberg.

Hamilton cravou o melhor tempo do dia ao marcar 1min25s524, bem abaixo do 1min27s023 registrado por ele no início do dia. Rosberg, por sua vez, registrou 1min25s973, mais de dois segundos abaixo da sua marca anterior, de 1min28s168. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o terceiro, com 1min26s509.

O domínio da Mercedes nestas duas primeiras atividades mostra que a equipe está sendo bem-sucedida também em aportar novos componentes e acertos em seus carros no início da temporada europeia da Fórmula 1. Antes, já havia surpreendido ao apresentar a melhor combinação entre motor e aerodinâmica nas primeiras etapas do ano, que conta com diversas mudanças técnicas na categoria.

Mas não foi apenas a Mercedes que apresentou boas atualizações em seus carros. Ferrari e McLaren também mostraram serviço nesta sexta. O espanhol Fernando Alonso (1min27s121) e o finlandês Kimi Raikkonen (1min27s296) foram o quarto e o quinto mais rápidos do dia, respectivamente.

Na sequência, vieram o dinamarquês Kevin Magnussen (1min27s788) e o inglês Jenson Button (1min27s811), ambos da McLaren. Mais cedo, Button já havia se destacado, ao marcar o segundo melhor tempo da sessão inicial na Espanha.

Felipe Massa melhorou quase um segundo em comparação ao primeiro treino livre do dia. O brasileiro passou de 10º para 8º, com o tempo de 1min27s824. Seu companheiro Valtteri Bottas foi o 14º mais rápido, após ficar de fora da primeira sessão, com 1min28s698.

A segunda sessão na Espanha contou apenas com 21 carros na pista. Isso porque o atual tetracampeão Sebastian Vettel ficou de fora em razão de um problema elétrico em sua Red Bull, ainda no primeiro treino. Depois de completar apenas quatro voltas no circuito, no início do dia, ele só retomará os trabalhos na terceira sessão livre, no sábado. O treino classificatório, na sequência, está marcado para as 9 horas (horário de Brasília).

