Hamilton volta a largar na pole na Malásia; Massa é 13º

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sobraram no treino classificatório para o Grande Prêmio da Malásia, neste sábado, em Sepang. O britânico e o alemão conseguiram colocar mais de meio segundo de vantagem sobre todos os demais, inclusive seus próprios companheiros de equipe, para disputar a pole position na casa dos centésimos. Melhor para o piloto da Mercedes, que vai largar na frente pela segunda vez na temporada 2014 da Fórmula 1.

O treino foi atrasado em cerca de 50 minutos por conta das chuvas torrenciais que caíram sobre Sepang. Ainda no Q1 (primeira etapa do treino), a sessão foi paralisada depois que sueco Ericsson, da Caterham, bateu forte no muro. Durante o Q2, outro incidente, desta vez com a suspensão do carro de Fernando Alonso, voltou a interromper o treino, que acabou mais de 1h depois do previsto.

Melhor carro desse início de temporada, a Mercedes voltou a andar mais rápido que os demais. Assim como já havia sido na Austrália, Hamilton cravou a pole, com 1min59s431. Mostrando que não depende apenas de um bom carro, mas que é um excepcional piloto, Sebastian Vettel, com a Red Bull, andou muito perto, mas falhou na hora H.

Antes de iniciar a última volta, Vettel desacelerou para deixar Fernando Alonso abrir uma distância maior à sua frente, mas perdeu tempo demais e não conseguiu abrir a volta antes do cronômetro zerar. Assim, perdeu a chance de mais uma tentativa, completando o treino com a melhor volta em 1min59s486.

Os demais vieram longe. A segunda fila terá Nico Rosberg, vencedor na Austrália com a Mercedes, que cravou 2min00s050 na sua volta mais rápida, largando ao lado de Fernando Alonso, da Ferrari, com 2min00s175. Também longe deles, a mais de um segundo do pole, aparece o australiano Daniel Riccardo no outro carro da Red Bull.

Felipe Massa acabou prejudicado pelo erro de estratégia da Williams, que resolveu testar o pneu intermediário no Q2, sem sucesso, e deixou o brasileiro fora dos 10 primeiros, na 13.ª colocação. Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, também foi mal e sai no 15.º lugar do grid. A largada está prevista para as 5h deste domingo, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP da Malásia:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min59s431

2º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min59s486

3º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 2min00s050

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 2min00s175

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 2min00s541

6º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 2min01s218

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 2min01s712

8º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren), 2min02s213

9º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 2min03s078

10º - Jenson Button (ING/McLaren), 2min04s053

.....

11º - Danill Kvyat (RUS/Toro Rosso), 2min02s351

12º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 2min02s369

13º - Felipe Massa (BRA/Williams), 2min02s460

14º - Sergio Perez (MEX/Force India), 2min02s511

15º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 2min02s756

16º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2min02s885

.....

17º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 2min02s074

18º - Adrian Sutil (ALE/Sauber), 2min02s131

19º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 2min02s702

20º - Kamui Kobayashi (JAP/Caterham), 2min03s595

21º - Max Chilton (ING/Marussia), 2min04s388

22º - Marcus Ericsson (SUE/Caterham), 2min04s407

