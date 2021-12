Hamilton vence na Bélgica e Rosberg fica em 2º; Massa em 6º

O campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Bélgica de ponta a ponta neste domingo, 23, aumentando a vantagem na liderança sobre seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, para 28 pontos, a oito corridas do fim do campeonato.



Rosberg terminou 2 segundos atrás do britânico, na sétima dobradinha da equipe em 11 corridas.



O francês Romain Grosjean ficou em terceiro com a Lotus, depois que o piloto da Ferrari Sebastian Vettel, em sua 150a corrida, teve um problema com o pneu traseiro direito na penúltima volta.



Hamilton já venceu seis corridas nesta temporada, e 39 em sua carreira na Fórmula 1. Ele tem 227 pontos contra 199 de Rosberg.



O brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou na 6a posição, enquanto Felipe Nasr ficou em 11o com a Sauber.

