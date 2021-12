Hamilton vence Grande Prêmio de Mônaco de F-1

O britânico Lewis Hamilton, um dia depois de dizer que não esperava muito do domingo em Mônaco, deu a volta por cima e venceu a movimentada sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada no circuito de rua de Monte Carlo.

O dono dos últimos dois títulos da categoria largou na terceira colocação e se aproveitou das mudanças de condição na pista, que começou molhada e foi secando volta a volta, graças a melhora do tempo, fazendo uma parada só nos boxes.

A estratégia precisa, e o bom rendimento dos pneus ultramacios no carro da Mercedes, que duraram 46 voltas, o fizeram desbancar o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que largou na pole position e chegou em segundo. O mexicano Sergio Pérez, da Force India, surpreendeu e chegou em terceiro.

adblock ativo