Hamilton vence e Mercedes faz dobradinha; Massa é o 7º

Após falhar na Austrália, o inglês Lewis Hamilton não deu chances aos rivais neste domingo, 30, e faturou a vitória no GP da Malásia de Fórmula 1. O piloto da Mercedes venceu de ponta a ponta e não chegou a ser ameaçado pelo companheiro Nico Rosberg, que garantiu a dobradinha da equipe. Sebastian Vettel, com uma grande reação neste início de ano, chegou em terceiro lugar. Felipe Massa, que ignorou ordem da Williams para dar lugar a Valtteri Bottas, cruzou a linha de chegada na sétima colocação.

Hamilton faturou sua primeira vitória do ano após ter problemas no carro na prova de estreia da temporada, há duas semanas. Na Malásia, ele também largou na pole position, mas desta vez não teve qualquer dificuldade para exibir o grande rendimento da Mercedes, grande favorita deste ano. O inglês completou a corrida com 17 segundos de vantagem sobre Rosberg.

Apesar da segunda colocação, o piloto da Alemanha segue na liderança do campeonato, agora com 43 pontos. Hamilton subiu para o segundo posto, com os 25 pontos conquistados neste domingo. O espanhol Fernando Alonso, quarto colocado neste fim de semana, é o terceiro geral, com 24. O inglês Jenson Button tem 23. O tetracampeão Sebastian Vettel já aparece em sétimo, com 15. E Massa soma seis pontos, contra 14 de Bottas.

Sem chuva, a corrida realizada no Circuito de Sepang foi tranquilamente dominada pela Mercedes, como aconteceu na Austrália. Mas, neste domingo, a equipe viu reagir a Red Bull. Vettel e o australiano Daniel Ricciardo mantiveram a terceira e a quarta colocações durante a maior parte da prova. O piloto mais jovem só não obteve bom resultado por uma trapalhada da equipe nos boxes, que o fez perder tempo e ainda gerou uma punição.

Vettel, por sua vez, exibiu grande performance, mas ainda não conseguiu alcançar a Mercedes. No decorrer da prova, brigou com Rosberg pelo segundo posto, porém teve que se contentar com o terceiro lugar, sem sofrer ameaças de Ricciardo e, depois, Alonso. O espanhol também se destacou, principalmente nas voltas finais quando impôs grande ultrapassagem sobre o alemão Nico Hülkenberg, quinto colocado.

Longe da briga pela ponta, Massa largou no pelotão intermediário, da 13ª colocação. No entanto, passou três logo na saída e antes de completar a primeira volta já figurava em oitavo. Bottas, que saiu do 18º posto, chegou a ensaiar uma disputa com o brasileiro, mas foi somente no final que os dois chamaram a atenção dos espectadores.

Faltando poucas voltas para o fim, a Williams não gostou da tentativa frustrada de Massa de passar Button e avisou que Bottas estava mais rápido, logo atrás do brasileiro. O aviso lembrou o famoso episódio no qual a Ferrari pedira a Massa abrir espaço para Alonso no GP da Alemanha de 2010. Na ocasião, o engenheiro do brasileiro dissera que "Alonso está mais rápido que você".

A situação se repetiu neste domingo, mas o piloto mais rápido era Bottas, com pneus mais novos do que o companheiro. Também diferente foi a reação de Massa. Ele não permitiu a ultrapassagem do finlandês e sustentou o sétimo lugar até a bandeirada, o que deve gerar polêmica no paddock de Sepang após a corrida.

A próxima corrida do Mundial de Fórmula 1 será disputada já na semana que vem, no Bahrein, no circuito de Sakhir. A prova será noturna, com largada prevista para as 18 horas locais (12 horas no horário de Brasília).

Confira a classificação final do GP da Malásia:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1h40min25s974

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 17s313

3º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 24s534

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 35s992

5º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), a 47s199

6º - Jenson Button (ING/McLaren), a 1min23s691

7º - Felipe Massa (BRA/Williams), a 1min25s076

8º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 1min25s537

9º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren), a 1 volta

10º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1 volta

11º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), a 1 volta

12º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 1 volta

13º - Kamui Kobayashi (JAP/Caterham), a 1 volta

14º - Marcus Ericsson (SUE/Caterham), a 2 voltas

15º - Max Chilton (ING/Marussia), a 2 voltas

Não completaram a prova:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

Adrian Sutil (ALE/Sauber)

Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

Jules Bianchi (FRA/Marussia)

Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

Sergio Perez (MEX/Force India)

