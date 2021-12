Hamilton vence e Massa chega em sétimo no GP da Turquia

Após largar na segunda colocação e ser beneficiado com a batida entre Sebastian Vettel e Mark Webber, o inglês Lewis Hamilton venceu o GP da Turquia, neste domingo, 30, e acabou com o jejum de vitórias, que durava desde o GP de Cingapura, na temporada de 2009. Seu companheiro de equipe, Jenson Button, chegou na segunda posição.

Em terceiro lugar chegou o australiano Mark Webber, que apesar de largar na frente, foi prejudicado por uma manobra errada do companheiro Sebastian Vettel, que acabou abandonando a prova na 40ª volta.

Mesmo com o resultado, Webber segue na liderança do Mundial com 93 pontos seguido por Button, que tem quatro a mais do que o companheiro Hamilton. Fernando Alonso, com 79, tem um ponto a mais do que Vettel. Felipe Massa vem em sexto, com 67 pontos — mesma quantidade de Robert Kubica, da Renault.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que largou na oitava posição, também foi beneficiado pelo choque das RBRs e ganhou uma colocação, terminando a prova em sétimo lugar, uma posição à frente do espanhol Fernando Alonso, em oitavo.

Rubens Barrichello, da Williams, que largou em 15º, chegou a perder cinco posições na largada, mas se recuperou e terminou em 14º lugar.

Já Lucas Di Grassi, da Virgin, que trocou o motor antes da corrida, terminou o GP da Turquia na 19ª colocação. O também brasileiro Bruno Senna abandonou a prova faltando 12 voltas para o seu final.

Confira a classificação final do GP da Turquia:

1 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 58 voltas em 1h28m47s620

2 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - a 2s645

3 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - a 24s285

4 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 31s110

5 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 32s266

6 - Robert Kubica (POL/Renault) - a 32s824

7 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 36s635

8 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - a 46s544

9 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - a 49s029

10 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - a 1m05s650

11 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - a 1m05s944

12 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - a 1m07s800

13 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - a 1 volta

14 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - a 1 volta

15 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - a 1 volta

16 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - a 1 volta

17 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - a 1 volta

18 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - a 2 voltas

19 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - a 3 voltas

20 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - a 6 voltas

21 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - abandono a 12 voltas

22 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - abandono a 19 voltas

23 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - abandono a 25 voltas

24 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - abandono a 26 voltas

