Hamilton vacila e Rosberg fatura pole position no Azerbaijão

Com uma ajuda inesperada de Lewis Hamilton, Nico Rosberg faturou neste sábado a pole position do GP da Europa, que é disputado em Baku, no Azerbaijão. O inglês, que liderara os três treinos livres, cometeu erro bobo nos minutos finais do Q3 e abriu caminho para a 25ª pole do companheiro alemão da Mercedes. Hamilton largará somente da 10ª colocação. Felipe Massa sairá em 6º e Felipe Nasr, em 16º.

Rosberg não largava da primeira posição desde o GP da Rússia, há três etapas. Com a distância para Hamilton no grid, o alemão terá oportunidade preciosa para voltar a aumentar a vantagem no Mundial de Pilotos. Com a reação do inglês nas últimas corridas, a diferença entre os dois caiu par apenas nove pontos.

Apesar da liderança nos treinos livres, Hamilton vinha sendo superado pelo companheiro de equipe na sessão classificatória. Rosberg liderou tanto o Q1 quanto o Q2 e se encaminhava para fechar na frente também no Q3 quando o inglês acertou o muro com a roda dianteira direita e quase quebrou o eixo.

O pequeno incidente causou grande estrago para o treino de Hamilton. Ele precisou abandonar a sessão, faltando ainda 2min30s para o fim, e exigiu a bandeira vermelha, que paralisou o treino por poucos minutos. Na retomada, Rosberg não foi ameaçado pelos rivais. Ele largará ao lado do mexicano Sergio Pérez, da Force India. Eles serão seguidos do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Sem empolgar no tortuoso e perigoso circuito de rua de Baku, a Ferrari precisou se contentar com o quarto e o quinto lugares do grid. O alemão Sebastian Vettel sairá na frente do finlandês Kimi Raikkonen.

Felipe Massa buscou o 6º tempo do Q3, mostrando evolução ao longo da sessão classificatória. O brasileiro havia sido somente o 13º no Q1 e o 10º, no Q2. Em ambos, fora superado pelo companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas. No Q3, Massa deu o troco e foi o mais rápido. Bottas vai largar em 8º.

O treino também foi positivo para Felipe Nasr. Mesmo com dificuldades no freio, ele conseguiu passar do Q1, algo incomum nesta temporada, em razão das limitações da Sauber. O brasileiro vai largar em 16º, quatro posições à frente do sueco Marcus Ericsson, seu parceiro na Sauber.

O Top 10 do grid terá ainda o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, largando em sétimo. E o holandês Max Verstappen, sensação da temporada, em nono. O jovem piloto vai largar ao lado de Lewis Hamilton, que praticamente não registrou tempo no Q3 por deixar a melhor volta somente para os instantes finais, quando acertou o muro.

A decepção do dia ficou por conta da McLaren. O espanhol Fernando Alonso, que vinha em boa evolução nas últimas etapas, não conseguiu avançar ao Q3. Assim, sairá somente da 14ª colocação. O inglês Jenson Button foi ainda pior. Foi eliminado logo no Q1. Será apenas o 19º colocado.

O GP da Europa, em Baku, será disputado às 10 horas deste domingo (horário de Brasília).

