Hamilton termina o primeiro dia de treinos como o mais rápido na Malásia

O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez a 'dobradinha' nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Malásia. Mais rápido da primeira sessão, baixou o tempo em 746 milésimos na segunda, fazendo a melhor volta em 1min34s175, à frente do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, por 266 milésimos.



Ambos superaram Nico Rosberg, da Mercedes. Apelidado de 'Rei das sextas-feiras' por suas boas performances no primeiro dia de treinos livres dos GPs, o alemão marcou 1min34s444, à frente ainda do inglês Jenson Button, da McLaren, vencedor da última prova, na Austrália, e do seu companheiro de equipe e compatriota, o heptacampeão mundial Michael Schumacher, quinto do dia.





