Hamilton terá pole em GP de Mônaco, Massa sai em 14º

O campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton levou a primeira pole position do Grande Prêmio de Mônaco de sua carreira neste sábado, 23, impedindo que o companheiro da Mercedes Nico Rosberg obtivesse uma terceira vitória.



Rosberg, vencedor da pole nos últimos dois anos no principado, se qualificou em segundo lugar.



Sebastian Vettel, da Ferrari, vai começar em terceiro lugar, com seu ex-companheiro de equipe da Red Bull Daniel Ricciardo ao lado na segunda fila do grid.

Os brasileiros não tiveram um dia positivo em Monte Carlo. Felipe Massa ficou apenas com a 14ª colocação do grid, três postos à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams. Já Felipe Nasr vai largar em 16º, e o seu companheiro, o sueco Marcus Ericsson, ficou em 18º.



O holandês de 17 anos Max Verstappen se qualificou em décimo para o seu primeiro Grande Prêmio de Mônaco com a Toro Rosso.

