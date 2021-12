O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 neste domingo, 9, superando seu grande rival, Max Verstappen (Red Bull), no circuito da Catalunha em Montmeló.

AFP Hamilton supera Verstappen e vence GP da Espanha

Hamilton consolida assim sua liderança no Mundial, aumentando sua vantagem sobre o holandês de 8 para 14 pontos, enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) completou o pódio da quarta prova da temporada. O ponto da melhor volta ficou com Verstappen.

Tendo largado na pole position, mas ultrapassado por Verstappen logo na primeira curva, Hamilton acabou vencendo graças ao tempo de seus dois pit stops que lhe permitiram alcançar o piloto da Red Bull a sete voltas da chegada, com pneus mais frios e ultrapassá-lo em sua primeira tentativa.

"Assim que pararam pela segunda vez, eu vi que estava tudo acabado", admitiu o piloto da Red Bull, acrescentando que "mesmo se parássemos logo em seguida, não tenho certeza se poderíamos alcançá-los. Simplesmente nos faltava ritmo".

"Isso prova que ainda não estamos onde gostaríamos de estar (à frente da Mercedes) e que temos que trabalhar para progredir, embora tenhamos dado um grande passo em relação ao ano passado", disse Verstappen.

Vale lembrar que nos treinos de pré-temporada e nos dois primeiros GPs, a Red Bull levou vantagem em termos de desempenho, mas sua rival alemã se recuperou rapidamente.

Rumo às 100 vitórias

Com 94 pontos, três vitórias e uma segunda colocação, Hamilton, de 36 anos, também teve seu melhor início de campanha em quinze temporadas da F1.

"Não tenho escolha, principalmente com uma concorrência tão acirrada", explicou o heptacampeão mundial, que busca o oitavo título, um recorde.

"Todo fim de semana eu teria que ser perfeito. Não acho que isso seja possível para ninguém, mas tento chegar o mais perto possível", disse ele.

Depois de alcançar a simbólica 100ª pole position no sábado, o britânico agora almeja 100 vitórias, após somar sua 98ª neste final de semana. E a quinta consecutiva no circuito da Catalunha.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto, à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), do australiano Daniel Ricciardo (McLaren), do espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) e do britânico Lando Norris (McLaren).

Os dois franceses Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (AlphaTauri) fecharam a lista dos dez primeiros, apesar de Gasly ter sido penalizado em 5 segundos por estar muito à frente no grid de partida.

O companheiro de equipe espanhol de Ocon, Fernando Alonso, terminou apenas em 17º.

Uma imagem inusitada da prova foi protagonizada pelo italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) que precisou parar nos boxes no início da corrida porque um dos seus novos pneus estava murcho e inutilizável.

Esta corrida foi disputada diante de 1.000 espectadores sorteados ao acaso, para assinalar o levantamento na noite de sábado para domingo do estado de emergência sanitária em vigor no país desde outubro.

Nesta temporada, alguns espectadores vacinados ou curados da covid-19 estiveram presentes na prova inaugural no Bahrein em 28 de março. O próximo GP, em Mônaco, será realizado diante de 7.500 pessoas por dia nos dias 20, 22 e 23 de maio.

