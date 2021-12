Hamilton supera Rosberg de novo e lidera 2º treino

Lewis Hamilton superou novamente Nico Rosberg nesta sexta-feira, 21, e cravou o melhor tempo do dia, na segunda sessão livre do GP de Abu Dabi. O inglês foi o mais rápido no Circuito de Yas Marina ao marcar 1min42s113, sem exibir a mesma boa vantagem do primeiro treino sobre o alemão. A dupla da Mercedes vai decidir o título da temporada neste domingo, 23.

Hamilton tem ligeira vantagem sobre o alemão por estar 17 pontos à frente do companheiro no Mundial de Pilotos. Mas Rosberg conta com a pontuação dobrada que será distribuída excepcionalmente em Abu Dabi para sonhar com o primeiro troféu. Para ser bicampeão, o inglês precisa chegar ao menos em segundo. O alemão fatura o título se vencer e se o rival não passar do terceiro lugar.

O inglês deu o primeiro passo em busca do bicampeonato ao deixar Rosberg para trás. O alemão anotou 1min42s196, sem abrir vantagem considerável sobre os demais. O dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, e o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, também correram na casa dos 42 segundos. Magnussen registrou 1min42s895, enquanto Vettel marcou 1min42s959.

A Williams também esteve mais perto da Mercedes nesta segunda sessão. Depois dos problemas técnicos durante o primeiro treino livre, o finlandês Valtteri Bottas anotou o quinto tempo, com 1min43s070. Foi meio segundo mais veloz que o companheiro Felipe Massa. O brasileiro marcou o décimo tempo (1min43s558).

Massa e Bottas haviam completado apenas sete e oito voltas, respectivamente na primeira sessão. A Williams não confirmou o problema nos dois carros, mas na segunda sessão eles puderam completar 34 voltas cada no traçado de Abu Dabi.

O segundo treino foi marcado por uma pane no motor da Ferrari de Fernando Alonso. O espanhol, que anunciou na quinta sua saída da escuderia ao fim da temporada, deu apenas dois giros no circuito e não chegou a registrar tempo.

Os pilotos voltam à pista de Yas Marina às 8 horas deste sábado para o terceiro treino livre. O grid será definido às 10h (da Bahia) do mesmo dia. No domingo, a corrida terá largada também às 10h (da Bahia).

