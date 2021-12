Hamilton se surpreende com superioridade da Mercedes em treino: 'Não fazia ideia'

A temporada de 2019 da Fórmula 1 começou como a de 2018 terminou: com Lewis Hamilton na frente. Neste sábado, em Melbourne, o piloto da Mercedes cravou a pole position para o GP da Austrália, que abre o calendário da categoria no domingo, e selou uma dobradinha no grid com seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, que largará na segunda posição.

"Sinto-me muito sortudo por estar na posição em que estou hoje. Não fazia ideia que tínhamos esta superioridade sobre os outros. Achei que estávamos atrás, que seria necessário me superar, então dei absolutamente tudo para chegar aqui com o melhor ajuste possível. O Valttei e eu estávamos exigindo até o limite do carro", declarou.

Hamilton não só cravou sua oitava pole na Austrália, sendo a sexta seguida, como bateu o recorde do circuito de Albert Park ao anotar 1min20s486. O inglês explicou que não esperava este rendimento em Melbourne porque sofreu para encontrar o melhor ajuste para sua Mercedes ao longo dos testes de pré-temporada.

"Mudamos completamente o carro, então esta superioridade realmente me surpreendeu. Esta é a primeira vez que conseguimos o máximo potencial do carro, e estou muito feliz por ter um carro que possa lutar. Este é um início realmente bom para a nova temporada e me coloca em boa posição para brigar amanhã", considerou.

Depois de ficar apenas 0s112 atrás de seu companheiro, Bottas admitiu que chegou a sonhar com a pole, mas também se mostrou surpreso com a diferença da Mercedes para a Ferrari. Afinal, a equipe italiana viu Sebastian Vettel, terceiro colocado, ficar a mais de meio segundo do finlandês, enquanto o estreante Charles Leclerc foi apenas o quinto.

"O Lewis conseguiu uma volta fantástica, mas eu acho que se não fosse o tráfego, teria sido uma briga dura pela pole. Nós não esperávamos estar fortes assim. Estamos felizes, mas, honestamente, surpresos com a superioridade. Viemos sem saber em que nível estávamos e, para falar a verdade, pensávamos que estaríamos atrás da Ferrari", afirmou.

