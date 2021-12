Hamilton se posiciona contrário a construção de autódromo no Rio

O piloto britânico Lewis Hamilton, defensor do meio ambiente, afirmou nesta quinta-feira, 8, que é contra a construção de um novo autódromo no Rio de Janeiro, durante coletiva de imprensa às vésperas do Grande Prêmio de Eifel, na Alemanha, no domingo.

"Minha opinião é que o mundo não precisa de um novo circuito", declarou.

"O mundo está cheio de circuitos muito bons. Adoro Interlagos (em São Paulo)", destacou o piloto da Mercedes.

"Não sei quais são os detalhes (do projeto). Ouvi dizer que seria potencialmente respeitoso com o ambiente. Mas a coisa mais duradoura que se pode fazer é não cortar árvores, especialmente em tempos de pandemia e crise global", acrescentou o atual campeão da categoria.

"Com o desmatamento e tudo mais, isso não parece um passo sábio para mim", concluiu o hexacampeão.

Enquanto o contrato da Fórmula 1 com o atual anfitrião do GP do Brasil, o circuito de Interlagos, expira este ano, existe uma negociação entre os promotores da categoria e o governo do Rio de Janeiro para a realização da prova na capital fluminense num circuito que seria construído em um terreno cedido pelo Exército no bairro de Deodoro (zona oeste).

O projeto enfrenta a resistência de grupos ambientalistas, pois há dúvidas sobre os impactos da obra na Floresta do Camboatá, local onde pretende-se erguer o autódromo.

A construção desse circuito forçaria o corte de árvores, que posteriormente seriam replantadas, segundo o consórcio que pretende realizar a empreitada.

O Grande Prêmio de Eifel, 11ª etapa desta temporada, será disputado no domingo em Nürburgring.

