Hamilton se envolve em outra polêmica no Twitter

O piloto da McLaren Lewis Hamilton provocou uma nova confusão no Twitter nesta segunda-feira ao acusar, por engano, o companheiro de equipe Jenson Button de desrespeito por deixar de segui-lo na rede social.

Hamilton, que vai trocar a McLaren pela Mercedes ao final da temporada, foi superado por Button no Grande Prêmio do Japão, no domingo.

Os dois pilotos, ambos britânicos e ex-campeões mundiais, sempre parecerem compartilhar uma boa relação como companheiros de equipe na McLaren, mas já tiveram um desentendimento recente pelo Twitter.

Hamilton, que é um entusiasta do site de microblogs, publicou fotos de dados confidenciais da McLaren para seus quase 1 milhão de seguidores, durante o Grande Prêmio da Bélgica, no mês passado. Button disse que ficou "decepcionado" com a atitude de Hamilton.

Nesta segunda, Hamilton escreveu: "Acabo de perceber que @jensonbutton parou de me seguir, que pena. Após 3 anos como companheiros de equipe, achava que a gente se respeitava, mas ele claramente não."

"O engraçado é que nós CONTINUAMOS companheiros de equipe. Tudo bem, eu planejo dar tudo que tenho a essa equipe e aos fãs até cruzar a linha de chegada no Brasil!!!", acrescentou o piloto de 27 anos, referindo-se ao GP que encerra a temporada, no próximo mês, em São Paulo.

Logo após as mensagens, Hamilton se retratou para os cerca de 1,1 milhão de seguidores que tem no Twitter. "Errei, acabo de descobrir que Jenson nunca me seguiu. Não o culpem. Preciso entrar mais no Twitter", disse.

Hamilton será substituído na McLaren pelo mexicano Sérgio Perez na próxima temporada. O britânico deixou Suzuka acusando Perez, atualmente na Sauber, de pilotar como um "louco", depois que os dois abandonaram a corrida de domingo em consequência de uma batida do mexicano na McLaren de Hamilton.



