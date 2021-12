Hamilton ressalta necessidade de quebrar tabu com 1ª vitória em Interlagos

O inglês Lewis Hamilton chegou ao Autódromo de Interlagos, nesta quinta-feira, 10, em situação bem menos confortável do que o habitual. Depois de ganhar os dois últimos campeonatos e vir ao GP do Brasil ou como líder, ou como já campeão, o piloto da Mercedes ressaltou na entrevista coletiva a necessidade de vencer pela primeira vez na pista paulistana para se manter com chances de título na disputa com o companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg.

São 19 pontos de desvantagem para o adversário direto. Depois do Brasil, como haverá somente o GP de Abu Dabi, a temporada terá o título definido caso o alemão repita o que fez nos dois últimos anos e vença novamente. "Estamos aqui para tentar ganhar pela primeira vez. Este é o meu objetivo no fim de semana. Espero ter um bom resultado, já que Nico foi muito rápido aqui nos últimos anos", disse o inglês.

Hamilton conquistou o primeiro título da carreira em Interlagos, em 2008, com um quinto lugar, mas jamais venceu no País do ídolo de infância, Ayrton Senna. Em nove ocasiões, os melhores resultados dele foram em 2014 e 2015, quando foi segundo colocado. O piloto ganhou os dois últimos GPs, nos Estados Unidos e no México, e por isso aposta que a sequência pode lhe favorecer ao menos em reduzir a desvantagem.

Assim como o inglês, o atual líder do campeonato esteve presente na entrevista coletiva promovida pela FIA, no Autódromo de Interlagos. Sentado ao lado do concorrente, Rosberg fugiu do favoritismo. "Começamos do zero. As vitórias dos últimos anos não valem mais. Vou tentar ganhar, é claro. Eu adoro a pista, é muito boa e tenho ótimas memórias daqui", explicou.

Os carros vão para a pista pela primeira vez na sexta-feira pela manhã, para os primeiros treinos livres. Para ser campeão no domingo, Rosberg precisa de apenas uma vitória para garantir o primeiro título da carreira sem depender do resultado de Hamilton. Caso o alemão termine em segundo, vai ser necessário terminar a prova com duas posições de vantagem. Já se for terceiro, essa diferença precisará ser de três colocações. O líder também pode ser campeão se for quarto, quinto ou sexto, desde que o inglês fique quatro posições atrás.

